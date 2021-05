Finale di Coppa Italia | 4300 spettatori al Mapei Stadium per Atalanta-Juventus

(Di giovedì 13 maggio 2021) Saranno, al netto degli addetti ai lavori, i tifosi che potranno assistere dagli spalti addiin programma il 19 maggio aldi Reggio Emilia. Il CTS ha consentito questa capienza, che corrisponde al 20% di quella massima del, come annunciato questa mattina dall’ad di Lega Serie A, De Siervo. Per l’accesso si farà riferimento all’app Mitiga, che consente di certificare la vaccinazione, l’immunizzazione o la negatività al tampone nelle 48 ore precedenti. Foto: sito Lega L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo giorni in cui la notizia sembrava ormai certa, adesso è arrivata anche l'ufficialità: la Finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus si disputerà con la presenza di pubblico sugli spalti. Ad a ...