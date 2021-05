Finale Coppa Italia | al Mapei Stadium ci saranno 4300 spettatori

(Di giovedì 13 maggio 2021) L’amministratore delegato della Serie A De Siervo ha ufficializzato che per ladiciglisugli spalti delÈ finalmente giunta l’ora del ritorno del pubblico per una partita di pallone.gli(20% della capienza totale) gliche avranno accesso aldi Reggio Emilia per laditra Atalanta e Juventus, in programma il 19 maggio alle 21.00. «I biglietti? È una facoltà dei club come adoperarsi, ma nongratis. Il 20% degli ingressi tiene conto solo del pubblico», ha spiegato l’ad della ...

Il Mondo - al secolo Emiliano Mondonico - non si è fermato mai un momento, men che meno quel giorno - il 13 maggio del 1992 - allo stadio di Amsterdam, finale di Coppa Uefa, Ajax vs Torino.