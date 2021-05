Finale Coppa Italia, al ‘Mapei Stadium’ 4.300 spettatori (Di giovedì 13 maggio 2021) Deciso il numero degli spettatori per la Finale di Coppa Italia. Al ‘Mapei Stadium’ saranno presenti 4.300 persone. ROMA – La Lega Serie A ha ufficializzato il numero degli spettatori per la Finale di Coppa Italia. Come riferito da Sky Sport, al Mapei Stadium ci saranno 4.300 spettatori (il 20%). Per poter acquistare il biglietto servirà l’App Mitiga, applicazione che consentirà di caricare il risultato di un tampone antigenico negativo, il certificato di guaridione oppure il completamento dell’iter vaccinale. Inoltre, 150 biglietti saranno riservati a medici e infermieri. Una scelta fatta dalla stessa Lega per riuscire ad omaggiare alcune persone che hanno combattuto in prima linea questa ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Deciso il numero degliper ladi. Alsaranno presenti 4.300 persone. ROMA – La Lega Serie A ha ufficializzato il numero degliper ladi. Come riferito da Sky Sport, al Mapei Stadium ci saranno 4.300(il 20%). Per poter acquistare il biglietto servirà l’App Mitiga, applicazione che consentirà di caricare il risultato di un tampone antigenico negativo, il certificato di guaridione oppure il completamento dell’iter vaccinale. Inoltre, 150 biglietti saranno riservati a medici e infermieri. Una scelta fatta dalla stessa Lega per riuscire ad omaggiare alcune persone che hanno combattuto in prima linea questa ...

