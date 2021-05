Finale Coppa Italia, a Reggio Emilia presentata Atalanta Juventus: tutte le novità (Di giovedì 13 maggio 2021) A Reggio Emilia è stata presentata la Finale di Coppa Italia che si giocherà il 19 maggio tra Atalanta e Juventus Questa mattina a Reggio Emilia è stata presentata la Finale di Coppa Italia Atalanta Juventus, in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SU Juventus NEWS 24 Tra le novità annunciate da De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ci saranno il ritorno dei tifosi allo stadio (previo tampone negativo entro 48 ore) attraverso la app Mitiga, dove sarà possibile caricare e registrare il biglietto e la prima volta di Crypto.com come ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Aè stataladiche si giocherà il 19 maggio traQuesta mattina aè stataladi, in programma il prossimo 19 maggio al Mapei Stadium. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO SUNEWS 24 Tra leannunciate da De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ci saranno il ritorno dei tifosi allo stadio (previo tampone negativo entro 48 ore) attraverso la app Mitiga, dove sarà possibile caricare e registrare il biglietto e la prima volta di Crypto.com come ...

