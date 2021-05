Finale Champions League | Ceferin sul cambio sede | “Privare l’accesso ai tifosi non era un’opzione”

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ladicambia ufficialmente.E' ufficiale: si disputerà a Porto laditra Manchester City e Chelsea, in programma il prossimo 29 maggio. Cambia dunque ladell'atto conclusivo del massimo torneo continentale. Una decisione, quella della UEFA, spiegata anche dal presidente Aleksander.“Penso che possiamo essere tutti d’accordo sul fatto che speriamo di non vivere mai più un anno come quello che abbiamo appena vissuto. Ihanno dovuto soffrire per più di dodici mesi senza la possibilità di vedere le loro squadre dal vivo e raggiungere unadiè l’apice del calcio per club. ...

Advertising

MassMarianella : Quando i sogni diventano realtà. Si sono affrontati nell'u12 e il 29 marzo, Foden e James, potrebbero trovarsi anco… - AAlciato : +++La finale di Champions League verso Porto. Annuncio nelle prossime 24 ore @SkySport @SkyFootball @SkyTG24 - AAlciato : Ufficiale: finale di Champions League a Porto. Ammessi 6.000 tifosi del Manchester City e 6.000 tifosi del Chelsea @SkySport - 1889milan : RT @AAlciato: Ufficiale: finale di Champions League a Porto. Ammessi 6.000 tifosi del Manchester City e 6.000 tifosi del Chelsea @SkySport -

Ultime Notizie dalla rete : Finale Champions

Roma - LadiLeague tra Manchester City e Chelsea si giocherà all'Estádio do Dragão di Porto il 29 maggio 2021. Laera originariamente prevista allo Stadio Olimpico Atatürk ...Tutte le squadre stanno affrontando lo sprintper concludere al meglio un'annata dura, e ... anche per via dei deludenti risultati sul campo (ricordiamo la sconfitta contro la Juve in)...Originariamente prevista all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, la finale si giocherà all'"Estadio do Dragao" ...La UEFA ha comunicato in questi minuti la nuova sede dell'atto conclusivo del massimo torneo continentale: sarà nuovamente in Portogallo.