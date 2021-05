Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati | “C’eravamo solo noi e il nostro

Advertising

infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini pubblicano l'album di nozze: tutte le foto, dalla wedding planner al bouquet da po… - infoitcultura : Filippo Magnini e Giorgia Palmas si sono sposati - infoitcultura : Giorgia Palmas e Filippo Magnini, matrimonio in gran segreto dopo due anni di rinvii: “È la nostra nuov - infoitcultura : Giorgi Palmas e Filippo Magnini: finalmente sposi -

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Magnini

La cerimonia stata celebrata in gran segreto l'11 maggio a Milano, con rito civile.e Giorgia Palmas hanno detto ...Giorgia Palmas esi sono sposati in gran segreto a Milano . La coppia lo ha annunciato sui social con una foto in cui si baciano: "Abbiamo detto SI. C'eravamo solo noi, i nostri testimoni e i nostri ...Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno detto sì. Dopo tre anni d'amore, a sorpresa, la soubrette e il nuotatore si sono sposati. Ecco le prime immagini del matrimonio ...La coppia aveva dovuto rimandare la data del matrimonio a causa della pandemia. Ora possono urlare il loro amore ancora più forte: i due hanno annunciato di essere marito e moglie.