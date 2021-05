Figliuolo alle Regioni: “Da lunedì 17 maggio via alle vaccinazioni per over 40” (Di giovedì 13 maggio 2021) Un altro passo in avanti, in anticipo sul previsto, verso la vaccinazione di massa degli italiani. Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni da lunedì 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40. Nella nota inviata dalla struttura commissariale di Figliuolo, si legge: “Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie”. E ancora: “Si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di avviare le ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 13 maggio 2021) Un altro passo in avanti, in anticipo sul previsto, verso la vaccinazione di massa degli italiani. Il commissario per l’emergenza, Francesco, ha inviatouna lettera per dare il via liberaprenotazioni da17anche per i nati fino al 1981, quindi gli40. Nella nota inviata dalla struttura commissariale di, si legge: “Questa struttura, nell’ambito del monitoraggio del piano vaccinale, continua a rilevare il buon andamento della campagna di somministrazione su scala nazionale delle categorie prioritarie”. E ancora: “Si dà facoltàProvince autonome di avviare le ...

