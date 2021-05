FI | Dall’Osso | inaccettabile gestione strade | esigenze disabili ignorate

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 13 maggio 2021) Roma – “Lacomunale di Roma Capitale ignora ledei”. Lo dichiara in una nota il deputato azzurro, Matteo. “Qui a Roma la situazione dei marciapiedi e delle, e’ assolutamente, i servizi per icon l’eliminazione delle barriere architettoniche sono e inadeguati.” “Un esempio? Via dei Due Macelli, via del Tritone, in cui i cantieri stanno ultimando dei lavori, per allargamento marciapiedi, lasciando degli scalini da 20 centimetri, e per le personee’ assolutamente inaffrontabile, allargano i marciapiedi e non prevedono gli scivoli per salire.” “E’ assolutamente, nemmeno le mamme con i passeggini possono camminare agevolmente,e le persone ...