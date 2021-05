Festa di compleanno in hotel per Lukaku: coinvolti anche Hakimi, Perisic e Young. Violate la norme anti Covid (Di giovedì 13 maggio 2021) Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young, alle tre di notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, erano all’hotel “the Square Milano Duomo”, in via Federico Albricci, per il 28esimo compleanno dell’attaccante belga. Durante i festeggiamenti sono arrivati i carabinieri che hanno sanzionato tutti i presenti, tra cui i giocatori dell’Inter, per la violazione del coprifuoco e della normativa sul contenimento del Covid.19. In totale sono state identificate 24 persone, tra cui il direttore del ristorante dell’hotel che ha organizzato l’evento. FOTO: Instagram Lukaku L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 13 maggio 2021) Romelu, Achraf, Ivane Ashley, alle tre di notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 maggio, erano all’“the Square Milano Duomo”, in via Federico Albricci, per il 28esimodell’attaccante belga. Durante i festeggiamenti sono arrivati i carabinieri che hanno sanzionato tutti i presenti, tra cui i giocatori dell’Inter, per la violazione del coprifuoco e della normativa sul contenimento del.19. In totale sono state identificate 24 persone, tra cui il direttore del ristorante dell’che ha organizzato l’evento. FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

capuanogio : #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milan… - Corriere : Milano, festa abusiva interista in hotel per il compleanno di Lukaku con Hakimi, Youn... - capuanogio : La storia della festa clandestina per il compleanno di #Lukaku mette l'#Inter, #Marotta e #Conte in una posizione s… - Lucaaffigi : RT @capuanogio: #Lukaku e altre 23 persone (tra cui calciatori dell'#Inter) multati per una festa questa notte in un hotel di Milano. La pr… - ReD_GRiNCH : @pap1pap @FBiasin Però sarebbe carino sapere chi 'l'influencer' citato dalla gazzetta che avrebbe fatto la soffiata… -