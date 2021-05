Felicissima Sera, conferme su una nuova stagione: le anticipazioni (Di giovedì 13 maggio 2021) Spuntano nuove conferme sulla nuova stagione di Felicissima Sera. Pio e Amedeo dovrebbero tornare in prima Serata su Canale 5: tutte le anticipazioni. Pio e Amedeo confermati dopo il successo su Canale 5 (via screenshot)Grande notizia per i fan di Pio e Amedeo pronti a tornare con una nuova stagione di ‘Felicissima Sera‘. A confermarlo è il settimanale ‘Oggi‘ che conferma la decisione dei vertici di Mediaset nell’estendere il varietà anche durante la prossima stagione televisiva. Infatti a breve il Biscione presenterà i palinsesti per la stagione 2021-2022, con il varietà che potrebbe tornare già dal prossimo settembre, grazie all’esperimento riuscito. POTREBBE ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 13 maggio 2021) Spuntano nuovesulladi. Pio e Amedeo dovrebbero tornare in primata su Canale 5: tutte le. Pio e Amedeo confermati dopo il successo su Canale 5 (via screenshot)Grande notizia per i fan di Pio e Amedeo pronti a tornare con unadi ‘‘. A confermarlo è il settimanale ‘Oggi‘ che conferma la decisione dei vertici di Mediaset nell’estendere il varietà anche durante la prossimatelevisiva. Infatti a breve il Biscione presenterà i palinsesti per la2021-2022, con il varietà che potrebbe tornare già dal prossimo settembre, grazie all’esperimento riuscito. POTREBBE ...

Advertising

nonfraledonne : Sabato sera è ufficiale il pigiama party coi bimbi sono felicissima dopo glielo vado a dire - ENTR4TE1NER : ieri sera ho mangiato tutto come mangiavo 1 mese fa e non ho avuto il senso di vomito, sono felicissima - tuttopuntotv : Pio e Amedeo ritorneranno con Felicissima Sera e anche con un film #FelicissimaSera #PioeAmedeo #BelliCiao - passionmakeup_ : @marcyydias @Parpiglia Poi ho visto che hai seguito Felicissima sera di Pio e Amedeo. Quel programma non è 'spazzat… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: FELICISSIMA SERA: PIO E AMEDEO FANNO IL BIS SU CANALE 5 E NON È FINITA QUI... -