Fauci | ' americani vaccinati mettano da parte la mascherina'

"Se siete vaccinati e siete all'aperto, mettete da parte la vostra mascherina": è l'ultimo messaggio aglidel virologo Anthony, consulente sanitario del presidente Joe Biden. In una serie di interviste tv rilasciate negli ultimi giorniha insistito sul fatto che negli Usa è ora di ...... tanto da far esporre il virologo della Casa Bianca Anthony, che oggi di fronte a diverse ... Joe Biden ha fissato l'obiettivo di avere entro il 4 luglio il 70% degliadulti con almeno ...Come a dire, banalizzando, che gli americani, da soli, muovono un dollaro ogni otto tra ... secondo il celebre immunologo Antony Fauci, presto potrebbe cadere anche l’obbligo di indossare la ..."Se siete vaccinati e siete all'aperto, mettete da parte la vostra mascherina": è l'ultimo messaggio agli americani del virologo Anthony Fauci, consulente sanitario del presidente Joe Biden. (ANSA) ...