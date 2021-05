Farmaci | cataratta | collirio italiano dimezza durata terapia dopo intervento

(Di giovedì 13 maggio 2021) Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - E' disponibile nellee della Penisola un nuovo'made in Italy' per la prevenzione e il trattamento dell'infiammazione e per la prevenzione dell'infezione associata alla chirurgia dellanegli adulti. Il farmaco, sviluppato da Ntc, è il primo che associa l'antibiotico fluorochinolonico ad ampio spettro levofloxacina al desametasone, cortisonico di riferimento in oftalmologia. Il prodotto, riferisce l'azienda,ladi somministrazione dellal'operazione. "Laè uno degli interventi più eseguiti al mondo e negli anni la tecnica operatoria ha fatto passi da gigante, diventando sempre più precisa e accurata - spiega Edoardo Ligabue, coordinatore Servizio di ...

...'due in uno' rappresenta un passo avanti nella gestione post - chirurgica della. Facilita ...fatto che si tratta per lo più di pazienti anziani che fanno fatica a destreggiarsi con due...diantiglaucoma all'effettuazione di diagnosi e piano terapeutico da parte dei medici ...bilaterale, morbo di Parkinson, glaucoma assoluto, paresi spastica) poi allegati al verbale ...Milano, 13 mag. (Adnkronos Salute) - E' disponibile nelle farmacie della Penisola un nuovo collirio 'made in Italy' per la prevenzione e il trattamento dell'infiammazione e per la prevenzione dell'inf ...Malati rari. A loro disposizione, gli screening neonatali, gli incentivi per i farmaci orfani e i medicinali di terapia avanzata ...