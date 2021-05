Family Day in piazza sabato a Milano contro il Ddl Zan (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Family Day scenderà in piazza Duomo a Milano sabato 15 maggio, alle ore 15, per manifestare contro il Ddl Zan sull'omotransfobia. Secondo i promotori dell'evento, tra cui il leader cattolico ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 13 maggio 2021) IlDay scenderà inDuomo a15 maggio, alle ore 15, per manifestareil Ddl Zan sull'omotransfobia. Secondo i promotori dell'evento, tra cui il leader cattolico ...

Advertising

jacopocoghe : RT @IlPrimatoN: Contro la deriva liberticida del Ddl Zan anche il Family Day aderisce alla manifestazione #Restiamoliberi che si terrà a Mi… - reggiotv : Sabato 15 maggio, in Calabria, è in programma il “Family vax day”. Nella Giornata internazionale della famiglia, la… - lametino : Covid, sabato il ”Family vax day” in Calabria: al via prenotazioni - - RCN_101 : #Calabria , #Covid_19 : sabato 15 maggio “Family vax day” - LameziaInforma : Sabato “Family vax day” dedicato alle categorie fragili, le classi di età over 50 e i caregiver -