Falsi incidenti stradali | blitz della Polizia all’alba | 7 arresti | VIDEO

(Di giovedì 13 maggio 2021) Alle prime ore di questa mattina, il personaleSezione diStradale di Taranto, ha dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere, 5 aglidomiciliari ed un obbligo di presentazione agli ufficiP.G., a carico di altrettante persone residenti nella provincia di Taranto.Sono ritenuti responsabili di associazione a delinquere finalizzata alla simulazione di, attraverso una articolata rete criminosa strutturata per conseguire l’indennizzo delle compagnie di assicurazioni attraverso laficazione, alterazione e pre-costituzione di documentazione....

