“Falsi e morti di fama, ecco la verità”. Addio Paolo Brosio e Maria Laura De Vitis, l’ex coppia demolita dal vip (Di giovedì 13 maggio 2021) Paolo Brosio e la giovane Maria Laura De Vitis non formano più una coppia. In passato avevano ricevuto tante critiche per la loro enorme differenza di età, ma avevano risposto soprattutto con ospitate da Barbara D’Urso per confermare davanti a tutti che il loro amore fosse reale. In un’occasione si erano anche baciati in studio proprio per certificare il tutto. Ad annunciare la fine della relazione sentimentale è stata proprio la ragazza, la quale alcuni giorni fa ha scritto un post sul suo profilo Instagram. Questo quanto scritto da Maria Laura sul noto social network: “Io e Paolo in questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione è ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021)e la giovaneDenon formano più una. In passato avevano ricevuto tante critiche per la loro enorme differenza di età, ma avevano risposto soprattutto con ospitate da Barbara D’Urso per confermare davanti a tutti che il loro amore fosse reale. In un’occasione si erano anche baciati in studio proprio per certificare il tutto. Ad annunciare la fine della relazione sentimentale è stata proprio la ragazza, la quale alcuni giorni fa ha scritto un post sul suo profilo Instagram. Questo quanto scritto dasul noto social network: “Io ein questi giorni ci siamo visti per chiarire il nostro rapporto e oggi, di comune accordo, siamo arrivati alla conclusione che la nostra relazione è ...

Advertising

tjfasto1 : @Agenzia_Ansa Falsi morti - VitoCavarretta : @mescalina2000 @Tangotredici @mariachi3176 @matteorenzi Un twitt non basta. Faccio un elenco breve: Rdc, quota 100,… - Noemi38234994 : @Giorgiaa394 Che schifo. I morti di fama sono ovunque e non si fermano davanti a niente, nemmeno dopo lo schifo che… - Khris_St : RT @AlessandroCere7: Il Pr #Raoult nel video settimanale: 'Con il vaccino ci sono meno ricoveri ma non meno morti ' Abbiamo test e tampo… - CNoizez : RT @AlessandroCere7: Il Pr #Raoult nel video settimanale: 'Con il vaccino ci sono meno ricoveri ma non meno morti ' Abbiamo test e tampo… -