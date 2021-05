F1, Baku non scambierà la data con il GP di Turchia (Di giovedì 13 maggio 2021) Si complica la questione legata al Gran Premio della Turchia. L’appuntamento di Istanbul, presente nel calendario in sostituzione all’evento canadese di Monteral, è al momento a rischio cancellazione dopo un provvedimento del governo inglese che obbliga tutti i cittadini provenienti da 12 paesi a sottoporsi ad una quarantena obbligatoria di 10 giorni. La situazione è costantemente in via di sviluppo, ma la massima formula deve prendere a breve una decisione visti i tempi fisici necessari per l’organizzazione della F1. Stefano Domenicali ed i suoi uomini avevano individuato un possibile scambio di date tra Baku ed Istanbul per evitare il questo rischio. La competizione in Azerbaigian avrebbe seguito il round turco e tutti gli inglesi avrebbero scontato il periodo di quarantena ai margini del Mar Caspio senza la necessità di tornare nel Regno Unito. Arif ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) Si complica la questione legata al Gran Premio della. L’appuntamento di Istanbul, presente nel calendario in sostituzione all’evento canadese di Monteral, è al momento a rischio cancellazione dopo un provvedimento del governo inglese che obbliga tutti i cittadini provenienti da 12 paesi a sottoporsi ad una quarantena obbligatoria di 10 giorni. La situazione è costantemente in via di sviluppo, ma la massima formula deve prendere a breve una decisione visti i tempi fisici necessari per l’organizzazione della F1. Stefano Domenicali ed i suoi uomini avevano individuato un possibile scambio di date traed Istanbul per evitare il questo rischio. La competizione in Azerbaigian avrebbe seguito il round turco e tutti gli inglesi avrebbero scontato il periodo di quarantena ai margini del Mar Caspio senza la necessità di tornare nel Regno Unito. Arif ...

Advertising

FormulaPassion : #F1: gli Europei di calcio bloccano lo scambio tra #Baku e la #Turchia a livello di calendario - F1inGenerale_ : F1 | Scambio date Turchia-Azerbaigian? Baku dice no: “Non è l’unico evento in città” - GiGiglio99 : @SpinaFan Aiuto, ma l'anno scorso non si è corso a Baku - TroppAzzurro : 3 gare e 3 argenti per le @farfalleazzurre (sempre grandiose) alla #WorldCup di Baku ?????? Quali sorprese ci riserver… - MalyaFerrettii : Non ho paura della morte ma di Mazepin a Monaco e Baku sì -