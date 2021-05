Expo 2020 Dubai, siglato Protocollo d’Intesa tra Padiglione Italia e Agenzia Spaziale Italiana (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – “Lo Spazio unisce le Persone”. Con un titolo che riprende il claim della partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai (“La Bellezza unisce le Persone”) è stato presentato questo pomeriggio il Protocollo d’Intesa tra Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Commissariato per la partecipazione del nostro Paese alla prossima Esposizione Universale. All’evento presso l’auditorium dell’ASI a Roma sono intervenuti oltre al presidente dell’Agenzia Giorgio Saccoccia e al commissario generale per Expo Paolo Glisenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio Bruno Tabacci e, collegata da Houston, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – “Lo Spazio unisce le Persone”. Con un titolo che riprende il claim della partecipazione dell’(“La Bellezza unisce le Persone”) è stato presentato questo pomeriggio iltrana (ASI) e Commissariato per la partecipazione del nostro Paese alla prossima Esposizione Universale. All’evento presso l’auditorium dell’ASI a Roma sono intervenuti oltre al presidente dell’Giorgio Saccoccia e al commissario generale perPaolo Glisenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio Bruno Tabacci e, collegata da Houston, l’astronauta dell’...

