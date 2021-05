Ex di Halo e Tomb Raider fondano Twin Suns Corp e lavorano già a una nuova IP

(Di giovedì 13 maggio 2021)è un nuovo studio che svilupperà videogiochi ad alto budget o AAA. I loro titoli, secondo il sito web dell'azienda, saranno inquadrati sul genere action e saranno creati per console e PC. L'azienda viene fondata da Tim Longo, direttore creativo diInfinite fino ad agosto 2019, Forest Swartout Large, produttrice esecutiva di Hitman 3, e Jeff Morris, produttore di Gears of War e Unreal Tournament che ha lavorato anche a LucasArts e Crystal Dynamics. Lo studio ha ricevuto finanziamenti dalla società britannica Hiro Capital, creata da Ian Livingstone, fondatore di Games Workshop ed ex presidente di Eidos Interactive. Hanno avviato due progetti, ma si stanno concentrando su uno: un titolo d'azione multipiattaforma con un'ambientazione fantascientifica appartenente a unaproprietà ...

Twin Suns Corp è un nuovo studio che svilupperà videogiochi ad alto budget o AAA. I loro titoli, secondo il sito web dell'azienda, saranno inquadrati sul genere action e saranno creati per console e P ...Questo report è stato trasmesso da Businesswire. Solo l'azienda emittente è resposabile del suo contenuto.LONDRA --(BUSINESS WIRE)-- 12.05.2021 --Twin Suns ...