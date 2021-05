Ex carabiniere ucciso: indagati genitori della sua ex (Di giovedì 13 maggio 2021) Il padre e la madre della donna con cui l’ex carabiniere ucciso Silvano Nestola aveva avuto una relazione sentimentale sono indagati con le accuse di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione, e concorso in detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco. Si tratta di Michele Aportone, 70 anni; e della moglie Rossella Manieri, di 62 anni, quest’ultima originaria di Copertino, lo stesso paese di Nestola. Nestola è stato ucciso con alcuni colpi di fucile, lo scorso 3 maggio, in contrada ‘Tarantini’ a Copertino, mentre usciva dalla casa di sua sorella dove aveva cenato con suo figlio undicenne. ( first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di giovedì 13 maggio 2021) Il padre e la madredonna con cui l’exSilvano Nestola aveva avuto una relazione sentimentale sonocon le accuse di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione, e concorso in detenzione e porto abusivo d’arma da fuoco. Si tratta di Michele Aportone, 70 anni; emoglie Rossella Manieri, di 62 anni, quest’ultima originaria di Copertino, lo stesso paese di Nestola. Nestola è statocon alcuni colpi di fucile, lo scorso 3 maggio, in contrada ‘Tarantini’ a Copertino, mentre usciva dalla casa di sua sorella dove aveva cenato con suo figlio undicenne. ( first appeared on Tarantini Time.

