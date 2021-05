Europei Nuoto | bronzo per Rachele Bruni nella 10 km Secondo titolo continentale per Paltrinieri

(Di giovedì 13 maggio 2021)di, i risultati di giovedì 13 maggio. La giornata si apre con ildi10 km. Altro oro per. BUDAPEST (UNGHERIA) –di, i risultati di giovedì 13 maggio. Seconda giornata di gara per i fondisti italiani che si è aperta con ildi10 km. “E’ stata una vera lotta – il primo commento dell’argento olimpico, riportato dalla Feder– immaginavo che van Rouwendaal provasse a sganciarsi. Io ho provato a seguira, ma la spagnola mi ha impedito di andare in progressione . Sono molto contenta per il“.di ...

sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - Agenzia_Ansa : Gregorio Paltrinieri vince l'oro nella 5 chilometri agli Europei di nuoto. Il campione azzurro ha coperto la distan… - antobon2 : RT @LaStampa: Nuoto, Europei: Paltrinieri oro nella 10 km - TeresaUma : RT @Gazzetta_it: Fantastico Paltrinieri! oro bis nella 10 km degli #Europei #Nuoto -

"Sì in questa specialità i più forti sono, per quello speravo ci fossero tutti per fare una specie di pre - olimpico. Sapevo che erano tutti molto vicini, perciò rispetto alla 5 km volevo ...Gregorio Paltrinieri concede il bis e si mette al collo anche l'oro nella 10 km aglidiin acque libere a Budapest. Il fuoriclasse carpigiano, ieri vittorioso nella 5 km, chiude in 1h51'30"6 davanti al francese Marc - Antoine Olivier, argento, e al tedesco Florian ...Roma, 12 maggio 2021 - Medaglia d'oro per Gregorio Paltrineri agli Europei di nuoto. Nella manifestazione continentale in corso a Budapest il nuotatore azzurro si è imposto nella 5 chilometri con il t ...Nuoto sincronizzato, Europei Budapest 2021: l'Ucraina vince l'oro nel libero combinato a squadre, davanti a Grecia e Bielorussia. I risultati.