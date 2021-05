Europei nuoto 2021 | medaglie per l’Italia | orari e dove vederli

(Di giovedì 13 maggio 2021) Glidisono iniziati lunedì 10 maggio e termineranno il prossimo 23 maggio a Budapest, in Ungheria. La prima settimana è dedicata alartistico, ai tuffi e al fondo,mentre nella seconda scendono in vasca i protagonisti delin vasca lunga. Qual è il bilancio delleper gli azzurri? Al momento leottenute dal, aglidi, sono 10, di queste 3 ori, 3 argenti e 5 bronzi. Di queste un bronzo è arrivato con ilsincronizzato, 5 con i tuffi ( 2 ori, 1 argento e 2 bronzi) e infine 4 con il fondo (1 oro, 1 argento e 2 bronzi). Paltrinieri e l’oro nella 5 km aglidi ...

sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Eurosport_IT : PALTRINIERI SUL TETTO D'EUROPA?? Trionfo azzurro nei 5 km di fondo agli europei di Budapest: oro per Paltrinieri, b… - Agenzia_Ansa : Gregorio Paltrinieri vince l'oro nella 5 chilometri agli Europei di nuoto. Il campione azzurro ha coperto la distan… - susydigennaro : RT @napolimagazine: Nuoto: Europei, Bruni bronzo nella 10 km di Budapest - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Nuoto: Europei, Bruni bronzo nella 10 km di Budapest -

Proprio a Budapest aveva cominciato la sua carriera di fondista del, aveva sedici anni: 'Ero un peperino; lo sono ancoras, ma ho fatto tante di quelle esperienze! In tante cose sono cresciuta, ...DIRETTA GREGORIO PALTRINIERI 10 KM FONDO2021: SI COMINCIA Si accende la diretta della 10 km di fondo con il nostro Gregorio Paltrinieri, gran protagonista aglididi Budapest. Solo pochi istanti e i big della ...Tre decimi di secondo dopo quasi due ore di nuoto (acqua anche fuori, pioveva sul Lupa Lake): la gara dei 10 chilometri, unica distanza olimpica, ha visto l'oro e l'argento separate ...