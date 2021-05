Advertising

TV7Benevento : Eurispes: Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Intelligence e Vigili Fuoco amati da italiani... -

Ultime Notizie dalla rete : Eurispes Polizia

Metro

A queste due economie si aggiunge quella criminale che l'ha stimato in oltre 250 miliardi ... Il lavoro delle Forze dell'ordine, anche dellae dei Carabinieri, è costante e quotidiano, ......nato dalla azione sinergica della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l'. Una ... che, pur essendo provincia, non può contare su analoghi propri servizi digiudiziaria, ma ...Nell’anno in cui la pandemia ha sconvolto gli equilibri globali, i dati dell’ultimo rapporto Eurispes attestano la rafforzata fiducia che i cittadini ripongono nella Polizia di Stato ...Roma, 13 mag. (Adnkronos) – Continua ad essere massimo l’apprezzamento dei cittadini nei confronti della Polizia di Stato, il 69,2%; dei Carabinieri, il 64,7; e della Guardia di Finanza, 67,7%. Lo ril ...