Estremi meteo a non finire: fa fresco, anzi freddo (Di giovedì 13 maggio 2021) Anomalie meteo con basse temperature.C’eravamo illusi che l’Alta Pressione, smaniosa di poter prendere il sopravvento, potesse condurci definitivamente verso la bella stagione. Invece no, ancora una volta siamo rimasti delusi. Al di là del fatto che maggio sia un mese primaverile, altri anni stavamo già discutendo di ondate di caldo, di Anticiclone Africano, di temperature eccessivamente alte. Ora, invece, siamo qui a discutere di ben altre condizioni meteo climatiche. Che piaccia o non piaccia, gli assalti depressionari proseguono e con essi le repentine discese termiche. Non c’è bisogno che ve lo si dica, ma fa fresco. anzi, in alcuni casi fa addirittura freddo! Dopo aver assaporato un po’ di tepore pre estivo, siamo stati costretti a rispolverare maglioni e giubbotti. I termometri hanno perso ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 13 maggio 2021) Anomaliecon basse temperature.C’eravamo illusi che l’Alta Pressione, smaniosa di poter prendere il sopravvento, potesse condurci definitivamente verso la bella stagione. Invece no, ancora una volta siamo rimasti delusi. Al di là del fatto che maggio sia un mese primaverile, altri anni stavamo già discutendo di ondate di caldo, di Anticiclone Africano, di temperature eccessivamente alte. Ora, invece, siamo qui a discutere di ben altre condizioniclimatiche. Che piaccia o non piaccia, gli assalti depressionari proseguono e con essi le repentine discese termiche. Non c’è bisogno che ve lo si dica, ma fa, in alcuni casi fa addirittura! Dopo aver assaporato un po’ di tepore pre estivo, siamo stati costretti a rispolverare maglioni e giubbotti. I termometri hanno perso ...

Advertising

tharrosinfo : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #13maggio - Saranno possibili piogge sparse di debole intensità, anche se non maschereranno diverse schia… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #13maggio - Saranno possibili piogge sparse di debole intensità, anche se non maschereranno divers… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #13maggio - Saranno possibili piogge sparse di debole intensità, anche se non maschereranno divers… - UnioneSarda : #Meteo #Sardegna #12maggio - Netta prevalenza di alta pressione ovunque, con cieli sereni e sgombri da annuvolament… - tharrosinfo : RT @UnioneSarda: #Meteo #Sardegna #12maggio - Netta prevalenza di alta pressione ovunque, con cieli sereni e sgombri da annuvolamenti su tu… -