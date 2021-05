Estrazioni del Lotto | Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 13 maggio 2021

(Di giovedì 13 maggio 2021) : numeri vincenti in direttaDEL– Questa sera,13, alle ore 20 vanno in scena ledel, Superenae 10e. I tre giochi principali dimatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite. L’estrazione numero 57 delè prevista alle ore 20 di13. TPI segue estrazione, estrazione Superena(con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10ein tempo reale, live. ...

Advertising

news_mondo_h24 : Lotteria degli scontrini, estrazione del 13 maggio. I biglietti vincenti - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di giovedì 13 maggio 2021 oggi verifica l’estrazione del… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto serale di giovedì 13 maggio 2021 del Lotto, 10eLotto e Simbolotto… - PaolaFiore : RT @LucaIacoboni: Perché.@eni killer del clima? - emette più dell'Italia intera - dal 2021 al 2024 aumenterà le estrazioni di gas e petrol… - Soldan56 : RT @LucaIacoboni: Perché.@eni killer del clima? - emette più dell'Italia intera - dal 2021 al 2024 aumenterà le estrazioni di gas e petrol… -

Ultime Notizie dalla rete : Estrazioni del

... l'iniziativaGoverno per incentivare gli acquisti senza l'usocontante, prediligendo gli strumenti elettronici. Dopo le prime due, oggi - giovedì 13 maggio - alle 13 l'Agenzia ...A giugno si terranno le primesettimanali2021 e a inizio2022 si terrà la prima estrazione annuale che premierà uno degli acquisti cashless effettuati dal 1° febbraio al 31 ...Alle 13 del 13 maggio sono stati sorteggiati i 10 «codici lotteria» che hanno vinto la terza estrazione della Lotteria degli scontrini, il concorso promosso dal governo per incentivare l’uso delle car ...Tre scontrini sotto i 20 euro portano a casa tre premi da 100mila euro per la terza estrazione mensile della lotteria degli scontrini. Massimo vantaggio per l’acquirente che lo scorso 8 aprile ha pres ...