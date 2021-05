Estrazioni del Lotto | Simbolotto | 10eLotto e SuperEnalotto | di oggi 13 maggio 2021-Live

(Di giovedì 13 maggio 2021), Simbo, 10ee SuperEna: Alle 20, l’estrazione dei numeri vincenti di giovedì 13Carissimi amici di Formatonews, anchesiamo qui, per seguire insieme a voi , tutti i numeri delledel, Simbo, SuperEnae 10edigiovedi 13Eccoci al secondo appuntamento settimanale con ledei vari concorsi; Quella dele ci sarà attorno alle 20, mentre a seguire, attorno alle 20,10 circa, ci sarà prima l’estrazione del Simboe poi l’attesissima sestina del SuperEna, con le ...

news_mondo_h24 : Lotteria degli scontrini, estrazione del 13 maggio. I biglietti vincenti - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni SuperEnalotto di giovedì 13 maggio 2021 oggi verifica l'estrazione del… - AdiraiIt : #EstrazionidelLotto #Estrazioni Estrazioni Lotto serale di giovedì 13 maggio 2021 del Lotto, 10eLotto e Simbolotto…

MillionDay I numeri della lotteria in cui si vince un milione di euro al giorno dall'iniziomese hanno premiato già quattro giocatori che sono diventati milionari grazie alla fortunata ......... all'internoquale vi erano spunti e iniziative volte alla tutela e allo sviluppo dei territori interessati dalle, con un particolare riferimento anche e soprattutto alla proroga degli ...ASCOLI - Lotteria degli scontrini: la dea bendata bacia l'Ascolano. Sono infatti ben due i premi da 100mila euro finiti in provincia di Ascoli Piceno: uno a San Benedetto ed uno a ...Nella terza estrazione mensile della lotteria degli scontrini tre ricevute sotto i 20 euro fanno vincere tre premi da 100mila euro. Il massimo vantaggio c'è stato per ...