Estate 2021, il col. Giuliacci: "Sarà molto calda, non bollente. 30 gradi da giugno" (Di giovedì 13 maggio 2021) Si avvicina l'Estate e arrivano le prime notizie di una stagione eccezionalmente calda, tra le più torride degli ultimi secoli. Ma Sarà davvero così? Alla domanda risponde il colonnello Mario Giuliacci, di MeteoGiuliacci.it. "Parlare di un'Estate tra le più torride degli ultimi secoli – dice – è in realtà eccessivo. Al momento dall'atmosfera non arrivano indicazioni in tal senso. Certo, Sarà quasi sicuramente una stagione caratterizzata dal caldo ma non abbiamo elementi per dire che Sarà 'bollente' come mai prima. A causa del recente cambiamento climatico le estati fresche sono oramai diventate una vera rarità. Insomma, diffidate di chi, già adesso, grida all'Estate più calda del millennio!".

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2021 Presidio alla raffineria Eni di Stagno, l'intervento di Potere al Popolo Livorno 13 maggio 2021 Potere al Popolo Livorno ha partecipato al presidio a Stagno indetto da Rise up for climate ... E la cosa sarà ancora più degna di attenzione quando questa estate scadranno molti ...

METEO: GRANDINE grossa, fenomeno sempre più frequente sulle coste italiane Ciò può avvenire più facilmente verso fine estate, quando la probabilità di temporale cresce anche in mare. A seguito dei cambiamenti climatici, le grandinate estremamente dannose hanno ampliato i ...

Parma Estate 2021: pubblicato l'avviso per spettacoli da inserire nel cartellone - ParmaDaily.it Estate con la palla a spicchi [SPORT] Tanti gli appuntamenti estivi promossi dal Cipriani Nuovo Basket Rovigo a Sarzano e con il camp a Piani di Luzza (Ud). La società ha anche siglato un accordo con Decathlon ...

Turismo e manifatturiero, aumentano le assunzioni: spiragli di ripresa al Sud Antonio Giacomini, Ad di Innovaway, il gruppo napoletano che opera nella trasformazione digitale, sostiene che la pandemia ha accelerato la trasformazione digitale. E per dimostrarlo, rivela di ...

