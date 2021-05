eSports | Eurispes | ' fenomeno globale | +20% giocatori in Italia nel 2021' 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 13 maggio 2021) (Adnkronos) - Gli aspetti che segnano maggiormente l'evoluzione del mondo dei videogiochi in questi anni sono principalmente legati al progresso tecnologico: una grafica sempre più all'avanguardia (28,4%), la possibilità di giocare online (18,4%) e la varietà di piattaforme (15,5%). Per l'associazionena che rappresenta l'industria dei videogames, in466mila persone (+33% rispetto all'anno precedente) seguono quotidianamente eventi basati sulle competizioni di videogiochi, e questo bacino si espande a circa 1.410.000 persone () se si considerano anche coloro che dichiarano di seguire un evento di E-Sports più volte a settimana. Inoltre, il 66% degli intervistati ritengono che gli e-Sports sostengano lo sviluppo di un ambiente aperto e inclusivo, a prescindere da genere, età, abilità, etnia e orientamento sessuale. In ...