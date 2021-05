Esame da avvocato, in tilt il sito del ministero: visibili i dati sensibili. I giovani candidati: «Una vergogna, è gravissimo» (Di giovedì 13 maggio 2021) Un pasticcio, una grave violazione della privacy. Per alcune ore, tantissimi praticanti avvocati, accedendo alle proprie aree personali, si sono ritrovati improvvisamente i dati sensibili di altri candidati. Nomi, cognomi, date di nascita ma anche numeri di telefono. Tutto in chiaro. Al momento, però, non è dato sapere se sia trattato di un attacco hacker o di un guasto tecnico. «Quando ho cliccato sul mio portale, ho visto, anziché il mio nome, quello di un ragazzo di Catania. C’erano tutti i suoi dati. Avevo anche la possibilità di entrare nella sua domanda, ma ovviamente non l’ho fatto. Allo stato attuale non possiamo più accedere al sito. Questa è una vergogna, quello che è successo è gravissimo. I nostri dati personali potrebbero essere finiti in ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 maggio 2021) Un pasticcio, una grave violazione della privacy. Per alcune ore, tantissimi praticanti avvocati, accedendo alle proprie aree personali, si sono ritrovati improvvisamente idi altri candi. Nomi, cognomi, date di nascita ma anche numeri di telefono. Tutto in chiaro. Al momento, però, non è dato sapere se sia trattato di un attacco hacker o di un guasto tecnico. «Quando ho cliccato sul mio portale, ho visto, anziché il mio nome, quello di un ragazzo di Catania. C’erano tutti i suoi. Avevo anche la possibilità di entrare nella sua domanda, ma ovviamente non l’ho fatto. Allo stato attuale non possiamo più accedere al. Questa è una, quello che è successo è. I nostripersonali potrebbero essere finiti in ...

