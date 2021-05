Esame da avvocato 2021, privacy violata: la piattaforma del Ministero della Giustizia in tilt, visibili i dati sensibili dei candidati (Di giovedì 13 maggio 2021) privacy violata e ironia sui social. Questa mattina, mentre più 25mila aspiranti avvocati tentavano di accedere al portale che avrebbe consentito loro di sostenere l’Esame di abilitazione alla professione, la piattaforma del Ministero della Giustizia ha dato i numeri. Anzi, i nomi. Proprio come accaduto col sito dell’Inps appena un anno fa, oggi il portale di via Arenula ha subito quello che viene definito “data brech“, ovvero la violazione dei dati e il rilascio intenzionale o non intenzionale di informazioni sicure o private. A segnalarlo sono stati gli stessi candidati che, appena dopo aver fatto l’accesso al sistema si sono ritrovati i dati di altri iscritti: nome, cognome, data di nascita, residenza numeri di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021)e ironia sui social. Questa mattina, mentre più 25mila aspiranti avvocati tentavano di accedere al portale che avrebbe consentito loro di sostenere l’di abilitazione alla professione, ladelha dato i numeri. Anzi, i nomi. Proprio come accaduto col sito dell’Inps appena un anno fa, oggi il portale di via Arenula ha subito quello che viene definito “data brech“, ovvero la violazione deie il rilascio intenzionale o non intenzionale di informazioni sicure o private. A segnalarlo sono stati gli stessi candiche, appena dopo aver fatto l’accesso al sistema si sono ritrovati idi altri iscritti: nome, cognome, data di nascita, residenza numeri di ...

