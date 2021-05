Elon Musk si sgancia da Bitcoin | Tesla non accetterà più pagamenti con la criptovaluta

Advertising

Agenzia_Ansa : Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16%. Il padron di Tesla si è detto preoccupato pe… - sole24ore : Elon #Musk sconfessa #Bitcoin: niente più acquisti di #Tesla con la valuta digitale: - marcotravaglio : SCENE DA UN MANICOMIO Elon Musk, che è un genio, ammette: “A volte dico cose strane”. Qui di geni se ne vedono poch… - Nico_Mizuiro : Elon Musk sponsorizza I bitcoin, salgono, dice che si possono utilizzare per comprare le Tesla, aumentano di valore… - lukecashtalk : Elon Musk fai qualcosa perchè qua stiamo precipitando -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

NEW YORK -fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla del 16% scendendo da 51.000 ad un minimo di 46.045 euro. Su Twitter il padron di Tesla ha mostrato preoccupazione per l'utilizzo di fonti ...'Non li accetteremo più come mezzo di pagamento, hanno un impatto ambientale troppo grande' scrivesu twitter 'Elon Musk fa retromarcia sul Bitcoin e la criptovaluta crolla fino al 20%. Su Twitter il padron di Tesla ha mostrato preoccupazione per l’utilizzo di fonti fossili nella produzione del ...Elon Musk continua a fare il suo gioco manipolando il valore dei Bitcoin e delle altre criptovalute semplicemente twittando ...