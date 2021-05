Elon Musk ha detto che le Tesla non si potranno più comprare con i bitcoin | almeno finché non verranno prodotti con energia più sostenibile

Advertising

marcotravaglio : SCENE DA UN MANICOMIO Elon Musk, che è un genio, ammette: “A volte dico cose strane”. Qui di geni se ne vedono poch… - sole24ore : Elon #Musk sconfessa #Bitcoin: niente più acquisti di #Tesla con la valuta digitale: - sigeardo : RT @micheleboldrin: Spettacolare. Ne parliamo all'ora di ricevimento di oggi, giovedì. Su Twitch. Bitcoin, la moneta del popolo!! ????????????… - fra_gra_3 : RT @micheleboldrin: Spettacolare. Ne parliamo all'ora di ricevimento di oggi, giovedì. Su Twitch. Bitcoin, la moneta del popolo!! ????????????… - 4ragazzi1D : RT @ilpost: Elon Musk ha detto che le Tesla non si potranno più comprare con i bitcoin, almeno finché non verranno prodotti con energia più… -

Ultime Notizie dalla rete : Elon Musk

Il Sole 24 ORE

PRECIPITA IL BITCOIN: C'È LO ZAMPINO DITracolla il bitcoin ( - 6% a 50.900 dollari), tradito da, che non smentisce la sua fama di operatore spregiudicato. Dopo aver illustrato ...Il gruppo Tesla non venderà più auto pagate in Bitcoin e la motivazione è legata agli eccessivi consumi di carburanti fossili nelle attività di ...Elon Musk sconfessa il Bitcoin ed annuncia che Tesla non accetterà più la criptovaluta per i pagamenti delle proprie vetture.Il rialzo dell'inflazione ad aprile spaventa Wall Street, ma le materie prime frenano - Precipita il Bitcoin - Btp oltre l'1% dopo 8 mesi ...