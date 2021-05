Elisabetta Gregoraci lancia una frecciatina a Giulia Salemi? La fake news diventa virale: ecco cosa è successo (Di giovedì 13 maggio 2021) Una fanpage di Elisabetta Gregoraci ha lanciato una presunta frecciatina nei confronti di Giulia Salemi dopo la sua lodevole iniziativa nei confronti di Luana D’Orazio, la mamma morta sul lavoro ad appena 22 anni. Elisabetta Gregoraci lancia una frecciatina a Giulia Salemi? La fake news diventa virale Un profilo Instagram dedicato ad Elisabetta Gregoraci, quindi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 13 maggio 2021) Una fanpage dihato una presuntanei confronti didopo la sua lodevole iniziativa nei confronti di Luana D’Orazio, la mamma morta sul lavoro ad appena 22 anni.una? LaUn profilo Instagram dedicato ad, quindi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

itsmc17 : RT @FCaeruleum: #prelemi Tutto questo marasma non si poteva evitare se la diretta interessata, Elisabetta gregoraci, fosse intervenuta smon… - FHUDS0NS : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - FCaeruleum : #prelemi Tutto questo marasma non si poteva evitare se la diretta interessata, Elisabetta gregoraci, fosse interven… - _italycares_ : Sfuggendomi in questo momento il cognome di Elena, avevo letto Damon Salvatore + Elisabetta Gregoraci. VI PREGO. - MontroneGrazia : @dailynews_24 Non solo la Marzano riporta parole di una pagina che non è di Elisabetta Gregoraci, ma voi fate peggi… -