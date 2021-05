Elezioni tedesche: saprà Annalena prendere il posto di Angela? (Di giovedì 13 maggio 2021) Annalena Baerbock è la candidata dei Verdi tedeschi alla Cancelleria. E la Germania pare innamorata di lei, nonostante la poca pratica politica. Se eletta, però, avrà a che fare con Putin ed Erdogan... Prima di diventare cancelliera federale Angela Merkel era già stata ministra di Helmut Kohl che le aveva affidato il ministero della Donne e della Gioventù (1991-94) e poi quello più sostanzioso dell'Ambiente (1994-98). Quando prese le redini del governo nel 2005 dalle mani del suo predecessore socialdemocratico Gerhard Schröder (1998-2005), Merkel fece notizia per essere la prima donna chiamata a guidare la Germania, ma i meccanismi del potere li conosceva già a fondo. Schröder a sua volta era stato per otto anni presidente della Bassa Sassonia, importante Land tedesco che detiene circa un quarto delle azioni di Volkswagen mentre Kohl aveva lasciato il ... Leggi su panorama (Di giovedì 13 maggio 2021)Baerbock è la candidata dei Verdi tedeschi alla Cancelleria. E la Germania pare innamorata di lei, nonostante la poca pratica politica. Se eletta, però, avrà a che fare con Putin ed Erdogan... Prima di diventare cancelliera federaleMerkel era già stata ministra di Helmut Kohl che le aveva affidato il ministero della Donne e della Gioventù (1991-94) e poi quello più sostanzioso dell'Ambiente (1994-98). Quando prese le redini del governo nel 2005 dalle mani del suo predecessore socialdemocratico Gerhard Schröder (1998-2005), Merkel fece notizia per essere la prima donna chiamata a guidare la Germania, ma i meccanismi del potere li conosceva già a fondo. Schröder a sua volta era stato per otto anni presidente della Bassa Sassonia, importante Land tedesco che detiene circa un quarto delle azioni di Volkswagen mentre Kohl aveva lasciato il ...

