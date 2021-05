“Ecco il segreto del successo degli atleti del Tognazzi Marine Village” (Di giovedì 13 maggio 2021) Proseguono i successi degli atleti del Tognazzi Marine Village, il club velico con sede al Villaggio Tognazzi che in meno di dieci anni di attività è divenuto un punto di riferimento per lo sport della vela a livello nazionale. E’ di pochi giorni fa la qualifica di Alessandro Cirinei al Campionato del mondo e di Niccolò Pulito al Campionato Europeo della classe Optimist, a cui si va ad aggiungere l’oro di Lorenzo Rossi, che ha confermato il risultato del 2020 vincendo ancora una volta il Campionato Italiano della classe Monotipo Este 24, e il bronzo delle ragazze Carola Colasanto e Irene Amendola alla tappa di Coppa Italia di tavole a vela a Ravenna, terze rispettivamente nella categoria Under 17 e Under 13. Il circolo, presieduto da Guido Sirolli e diretto da Giorgia Talucci, vanta ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 13 maggio 2021) Proseguono i successidel, il club velico con sede al Villaggioche in meno di dieci anni di attività è divenuto un punto di riferimento per lo sport della vela a livello nazionale. E’ di pochi giorni fa la qualifica di Alessandro Cirinei al Campionato del mondo e di Niccolò Pulito al Campionato Europeo della classe Optimist, a cui si va ad aggiungere l’oro di Lorenzo Rossi, che ha confermato il risultato del 2020 vincendo ancora una volta il Campionato Italiano della classe Monotipo Este 24, e il bronzo delle ragazze Carola Colasanto e Irene Amendola alla tappa di Coppa Italia di tavole a vela a Ravenna, terze rispettivamente nella categoria Under 17 e Under 13. Il circolo, presieduto da Guido Sirolli e diretto da Giorgia Talucci, vanta ...

