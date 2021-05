“É sempre mezzogiorno” | treccia di pane aromatico di Fulvio Marino

Leggi su fattidigossip

(Di giovedì 13 maggio 2021) Mani in pasta, si va da. Ilttiere piemontese, quest’oggi, prepara unfarcito di grande effetto. Nel dettaglio,‘in’ la pasta dicon erbe profumate ed olive. Prepariamo, infatti, ladi. Ingredienti 1 kg farina tipo 2, 650 g acqua, 250 g lievito madre (o 8 g di lievito di birra fresco), 20 g sale, 50 g olio evo 50 g olive nere denocciolate, 50 g semi misti, erba aromatiche miste Per accompagnare: 100 g pomodori secchi, 100 g formaggio alle erbe, 200 g prosciutto cotto Procedimento In una ciotola, o in planetaria, mettiamo la farina tipo 2, il lievito madre (o 8 g di lievito di birra fresco) e gran parte dell’acqua. Mescoliamo e, ad impasto formato, ...