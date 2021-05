"È diventato grillino". Draghi rinuncia allo stipendio? Come gongola Toninelli: "Noi del Movimento..." (Di giovedì 13 maggio 2021) Danilo Toninelli è stato intercettato dai microfoni di LaPresse e non si è sottratto dal rilasciare una dichiarazione su quanto emerso su Mario Draghi, che ha rinunciato al suo stipendio da Presidente del Consiglio. La notizia non era trapelata fino a ieri, quando il rifiuto di qualsiasi emolumento per la carica che ricopre a Palazzo Chigi è stato scoperto nella dichiarazione firmata dallo stesso premier lo scorso 5 maggio 2021. Draghi aveva deciso di non pubblicizzare questa sua decisione, a differenza di Giuseppe Conte che annunciò in pompa magna di aver decurtato il suo compenso del 20 per cento. La dichiarazione pubblica che è apparsa sul sito del governo nei giorni scorsi recita che il presidente del Consiglio “non percepisce alcun compenso di qualsiasi natura connesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Daniloè stato intercettato dai microfoni di LaPresse e non si è sottratto dal rilasciare una dichiarazione su quanto emerso su Mario, che hato al suoda Presidente del Consiglio. La notizia non era trapelata fino a ieri, quando il rifiuto di qualsiasi emolumento per la carica che ricopre a Palazzo Chigi è stato scoperto nella dichiarazione firmata dstesso premier lo scorso 5 maggio 2021.aveva deciso di non pubblicizzare questa sua decisione, a differenza di Giuseppe Conte che annunciò in pompa magna di aver decurtato il suo compenso del 20 per cento. La dichiarazione pubblica che è apparsa sul sito del governo nei giorni scorsi recita che il presidente del Consiglio “non percepisce alcun compenso di qualsiasi natura connesso ...

