Durigon ha raccontato balle Ma Supermario lo blinda al Governo

(Di giovedì 13 maggio 2021) I reparti della Guardia di finanza che hanno svolto le indagini sui 49 milioni di euro oggetto della truffa messa a segno dal Carroccio ai danni dello Stato e in generale sul partito di Matteo Salvini sono comandati da ufficiali con il grado di colonnello. Nessun generale ha svolto ruoli direttivi in tali indagini e dunque non c’è il rischio che proprio qualche generale scelto dalla Lega possa coprire il Capitano e i suoi come aveva lasciato intendere il sottosegretario leghista al ministero dell’economia e finanze, Claudio, in un’inchiesta realizzata da Fanpage il mese scorso. Il caso, rispondendo in sede di question time al deputato Andrea Colletti, de L’Alternativa C’è, che ha chiesto insieme a Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana e al Movimento 5 Stelle la revoca dell’incarico di sottosegretario a, ieri è stato liquidato così in ...

