Due sacerdoti lasciano l'abito talare: per amore? Terzo caso in Umbria nell’ultimo mese (Di giovedì 13 maggio 2021) Due sacerdoti della diocesi di Città di Castello hanno chiesto e ottenuto dal Santo Padre la dispensa dagli obblighi derivanti dalla Sacra Ordinazione. Diventano così tre, in circa un mese, i casi di... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 13 maggio 2021) Duedella diocesi di Città di Castello hanno chiesto e ottenuto dal Santo Padre la dispensa dagli obblighi derivanti dalla Sacra Ordinazione. Diventano così tre, in circa un, i casi di...

Advertising

fabiobellentani : Trapianto di rene con il robot tra due sacerdoti 'non compatibili' - Cazzola123 : Trapianto di rene con il robot tra due sacerdoti 'non compatibili' - rinoteodoro : Città di Castello, due preti abbandonano l'abito talare - Carlino_Modena : Trapianto di rene con il robot tra due sacerdoti 'non compatibili' - sorre1976 : RT @PoliclinicoMO: AOU #Modena, #trapianto di rene da donatore vivente con prelievo robotico tra soggetti non compatibili per gruppo sangui… -