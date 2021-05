Due ragazzi aggrediti vicino al Ghetto ebraico di Roma: avevano la bandiera palestinese (Di giovedì 13 maggio 2021) Le indagini sono ancora in corso e quanto è stato raccontato dai due ragazzi sarà verificato dagli inquirenti. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, sarebbe avvenuta un’aggressione nei confronti di due giovani: un palestinese e un siriano. I due sono stati raggiunti da una pattuglia della Polizia dopo una segnalazione e sono stati trovati con delle ecchimosi sul volto. Uno stringeva nel pugno la bandiera della Palestina. A destare preoccupazione – oltre alla gravità dell’aggressione Roma – è il luogo: il pestaggio è avvenuto all’altezza del ponte dei Quattro Capi, quello che unisce l’Isola Tiberina con il Lungotevere. Proprio lì, a pochissimi metri, stava per prendere il via la manifestazione/veglia pro-Israele a cui hanno partecipato moltissimi politici italiani. Aggressione Roma: due ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Le indagini sono ancora in corso e quanto è stato raccontato dai duesarà verificato dagli inquirenti. Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 12 maggio, sarebbe avvenuta un’aggressione nei confronti di due giovani: une un siriano. I due sono stati raggiunti da una pattuglia della Polizia dopo una segnalazione e sono stati trovati con delle ecchimosi sul volto. Uno stringeva nel pugno ladella Palestina. A destare preoccupazione – oltre alla gravità dell’aggressione– è il luogo: il pestaggio è avvenuto all’altezza del ponte dei Quattro Capi, quello che unisce l’Isola Tiberina con il Lungotevere. Proprio lì, a pochissimi metri, stava per prendere il via la manifestazione/veglia pro-Israele a cui hanno partecipato moltissimi politici italiani. Aggressione: due ...

Advertising

_Carabinieri_ : Il furgone rubato a Trani con due preziose carrozzine a motore è stato prontamente ritrovato dai #Carabinieri sulla… - LegaSalvini : IL GIORNALE: «'DIAMOGLI FUOCO'. E GLI STRANIERI AGGREDISCONO DUE RAGAZZI A CALCI E PUGNI» Tragedia sfiorata a Fano… - LiaQuartapelle : Siamo qui perché vogliamo una legge che permetta a due ragazzi che si amano di camminare per strada e tenersi per m… - Figa_Nana : RAGAZZI MI SENTO MALE. ECCO UN ESEMPIO DI CIÒ DI CUI VI PARLO DA ANNI. (va beh 'anni' per dire, solo per rafforzare… - Ecate31 : RT @neXtquotidiano: Due ragazzi aggrediti vicino al #Ghetto ebraico di Roma: avevano la bandiera #palestinese -

Ultime Notizie dalla rete : Due ragazzi Isola dei Famosi: Akash Kumar torna all'attacco contro Tommaso Zorzi, ecco cosa è successo E ancora: "Tralasciando tutto questo cinema volevo dire grazie a tutti quei ragazzi che lavorano ... Di fare un po' di cinema, di insegnargli due cose. Non è che vincendo un Grande Fratello Vip puoi ...

Giovani e merito: dopo anni di politiche fallimentari questa retorica non fa più ridere Viceversa, i contratti a termine per under 29 lievitarono di circa mezzo milione in soli due anni. ... Danno la zappa sui piedi dei ragazzi e delle ragazze più povere, e non si rendono nemmeno conto che ...

Piazzetta, lite tra due ragazzi Fregeneonline.com Palestinese e siriano pestati vicino a Ghetto Roma, avevano bandiera Palestina, indagini Proprio questo avrebbe detto agli agenti di esser stato picchiato da tre o quattro ragazzi, presumibilmente suoi coetanei. Quando i poliziotti hanno chiesto perché fossero lì, oltretutto con una ...

“Denise Pipitone rapita da due uomini”, ultimi aggiornamenti e news sul caso Prima la ragazza russa, poi la 19enne a Scalea (in Calabria) che ricordava Denise Pipitone. Forse suggestioni, ma quello che è certo è che da mesi ormai non si fa altro che parlare di lei, di quella b ...

E ancora: "Tralasciando tutto questo cinema volevo dire grazie a tutti queiche lavorano ... Di fare un po' di cinema, di insegnarglicose. Non è che vincendo un Grande Fratello Vip puoi ...Viceversa, i contratti a termine per under 29 lievitarono di circa mezzo milione in solianni. ... Danno la zappa sui piedi deie delle ragazze più povere, e non si rendono nemmeno conto che ...Proprio questo avrebbe detto agli agenti di esser stato picchiato da tre o quattro ragazzi, presumibilmente suoi coetanei. Quando i poliziotti hanno chiesto perché fossero lì, oltretutto con una ...Prima la ragazza russa, poi la 19enne a Scalea (in Calabria) che ricordava Denise Pipitone. Forse suggestioni, ma quello che è certo è che da mesi ormai non si fa altro che parlare di lei, di quella b ...