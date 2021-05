Advertising

insidetgame : DualSense: il prossimo mese disponibili due nuove colorazioni - zazoomblog : DualSense: dal prossimo mese disponibili due nuove colorazioni - BRBGML_baba : RT @androidworldit: Ecco, adesso dateci anche le PS5 con queste colorazioni e nessuno si farà male ?? - androidworldit : Ecco, adesso dateci anche le PS5 con queste colorazioni e nessuno si farà male ?? - CescozTOHC : RT @GamesPaladinsIT: A partire dal prossimo mese, saranno disponibili due nuove colorazioni del controller wireless DualSense -

Ultime Notizie dalla rete : DualSense prossimo

Annunciati su blog Playstation , i nuovi controller continuano ad avere un approccio bicolore dell'originalebianco. Entrambi i controller saranno messi in commercio il mese, ...In conclusione, Sony ha ufficializzato che entrambe le versioni saranno in commercio a partire dalmese. Cosa ve ne pare di questi nuovie qual è la colorazione che vi piace di più?...Attualmente il controller DualSense è disponibile nell’unica combinazione di colori bianco e nero per abbinarsi al look della Playstation 5, ma ora Sony ha finalmente deciso di offrire due opzioni alt ...Arriva dall'account twitter ufficiale di Sony la conferma della disponibilità dei nuovi colori per i controller DualSense per PlayStation 5.