Dragon Quest festeggerà il suo 35° anniversario con un livestream questo mese. Previsti annunci di nuovi giochi (Di giovedì 13 maggio 2021) Il 2021 è l'anno degli anniversari. Da The Legend of Zelda, Metroid, Pokemon, Sonic a Resident Evil, importanti titoli stanno celebrando i loro anniversari Quest'anno. Tra Questi c'è anche Dragon Quest e Square Enix sembra aver pianificato un evento speciale. Il livestream per la celebrazione del 35° anniversario è stato annunciato per mercoledì 26 maggio, circa due settimane da adesso, alle ore 5:30 italiane. Il 27 maggio è il Dragon Quest Day, o l'anniversario della serie, quindi aspettatevi qualcosa di speciale. Square Enix afferma che lo streaming "introdurrà la prossima line-up della serie Dragon Quest", con la partecipazione del co-creatore della serie Yuji Horii.

