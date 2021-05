Dopo un anno di sosta, torna il Vertikal Fest Monte Finestra (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Si è tenuta questa mattina, giovedì 13 maggio 2021, la Conferenza Stampa di Presentazione del Vertikal Monte Finestra 2021, la gara in salita che si svolgerà domenica 16 maggio, dalle ore 8.30, partendo dal centro urbano fino a giungere sulla vetta nord di Monte Finestra, per 950 metri di dislivello positivo. L’evento è organizzato dal Team Anima Trail e dagli “Amici di Monte Finestra” con il patrocinio del Comune di Cava de’Tirreni e con il supporto tecnico del CSI. Hanno preso parte alla presentazione della quinta edizione della maniFestazione sportiva, il Vicesindaco Nunzio Senatore, l’Avv. Michele Petrone del Team Anima Trail, Pasquale Scarlino, del CSI Cava de’ Tirreni e Luigi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’Tirreni (Sa) – Si è tenuta questa mattina, giovedì 13 maggio 2021, la Conferenza Stampa di Presentazione del2021, la gara in salita che si svolgerà domenica 16 maggio, dalle ore 8.30, partendo dal centro urbano fino a giungere sulla vetta nord di, per 950 metri di dislivello positivo. L’evento è organizzato dal Team Anima Trail e dagli “Amici di” con il patrocinio del Comune di Cava de’Tirreni e con il supporto tecnico del CSI. Hpreso parte alla presentazione della quinta edizione della maniazione sportiva, il Vicesindaco Nunzio Senatore, l’Avv. Michele Petrone del Team Anima Trail, Pasquale Scarlino, del CSI Cava de’ Tirreni e Luigi ...

