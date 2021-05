Advertising

Giorno_Cremona : Distruggono il capanno del parco di Camisano, 14 denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Distruggono capanno

IL GIORNO

... questo ha permesso ai ragazzi di muoversi indisturbati, agevolati anche dalla posizione un po' isolata del, si sono introdotti al suo interno spaccando gli infissi e le porte di accesso. ...LORETO - I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 18 di ieri pomeriggio a Loreto, in via Lazio, per un incendio di unadibito al rimessaggio di masserizie ed utensili vari. La Squadra di Osimo in collaborazione con quella di Ancona sono intervenuti con quattro automezzi per spegnere le fiamme e mettere in ...Quattordici ragazzi denunciati per violazione di domicilio e deturpamento di cose. Si tratta di giovani tra i 18 e i 22 anni residenti nel territorio della giurisdizione dei militari di Camisano. Seco ...AARAU - L'incendio di un capanno degli attrezzi, estesosi a una vicina casa monofamiliare, scoppiato ieri ad Aarau ha causato il ferimento lieve di una persona, che è stata ricoverata in ospedale. Le ...