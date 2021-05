Diretta Internazionali d'Italia di tennis: dove vederli in tv live (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA - Gustoso il programma odierno degli Internazionali d'Italia di tennis, con la disputa di tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile e di quello femminile. Si inizia alle 10 con il leader ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 13 maggio 2021) ROMA - Gustoso il programma odierno deglid'di, con la disputa di tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile e di quello femminile. Si inizia alle 10 con il leader ...

Advertising

SmorfiaDigitale : Sinner-Nadal agli Internazionali di tennis di Roma. La diretta: vince Nadal 4-7,... - SmorfiaDigitale : Sinner-Nadal agli Internazionali di tennis di Roma. La diretta: vince Nadal 4-7,... - paoloigna1 : #Sinner deve ancora salire di livello per vincere match come questi. Esperienze utilissime per perderne poi pochiss… - infoitsport : Sinner-Nadal agli Internazionali di tennis di Roma. La diretta: 3-3 nel primo set - zazoomblog : LIVE Sinner-Nadal 5-7 3-2 Internazionali Roma DIRETTA: l’azzurro piazza il break all’inizio del secondo set -… -