DIRETTA Giro d’Italia, sesta tappa LIVE: si parte! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 12.54 Corridori prontissimi in testa al gruppo, tanti vogliono provarci. 12.51 Sarà un avvio molto insidioso visto che ci saranno diversi saliscendi. 12.48 Corridori che sono nella fase di trasferimento. Tra poco più di 5? il via ufficiale. 12.45 Oggi ci sarà sicuramente gran battaglia per la fuga. 12.42 Iniziata la sesta tappa del Giro d’Italia. 12.40 Cambia maglia Giacomo Nizzolo: il campione d’Europa si è tinto di ciclamino. 12.37 Molto sorridente ovviamente Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), per il suo secondo giorno in Maglia Rosa. 12.34 Tutto pronto per la partenza. 12.31 Vista l’assenza di Dombrowski per il ritiro, torna a vestire la Maglia ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL12.54 Corridori prontissimi in testa al gruppo, tanti vogliono provarci. 12.51 Sarà un avvio molto insidioso visto che ci saranno diversi saliscendi. 12.48 Corridori che sono nella fase di trasferimento. Tra poco più di 5? il via ufficiale. 12.45 Oggi ci sarà sicuramente gran battaglia per la fuga. 12.42 Iniziata ladel. 12.40 Cambia maglia Giacomo Nizzolo: il campione d’Europa si è tinto di ciclamino. 12.37 Molto sorridente ovviamente Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation), per il suo secondo giorno in Maglia Rosa. 12.34 Tutto pronto per la partenza. 12.31 Vista l’assenza di Dombrowski per il ritiro, torna a vestire la Maglia ...

