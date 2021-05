DIRETTA Giro d’Italia, sesta tappa LIVE: ripreso Ciccone, ora la salita finale (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.35 Mader, Mohoric, Cataldo e Mollema hanno 2’49” sul gruppo dei favoriti quando inizia la salita finale di San Giacomo! 16.34 Sempre Filippo Ganna a tirare il gruppo, è mostruoso! 16.34 Ripresi Ciccone, Bettiol e Bardet. Un attacco coraggioso, che ora potrebbero pagare. 16.33 Il gruppo Ineos sta per andare a riprendere Ciccone, Bardet e Bettiol. 16.32 De Marchi, in maglia rosa, è sprofondato a 8’38” dalla vetta. 16.31 Ora precipita il vantaggio di Ciccone, appena 22?. Speriamo che l’italiano non si sia bruciato… 16.30 20 km all’arrivo. 16.30 La Trek-Segafredo vuole giocarsi la tappa con Mollema, per questo non ha fermato ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL16.35 Mader, Mohoric, Cataldo e Mollema hanno 2’49” sul gruppo dei favoriti quando inizia ladi San Giacomo! 16.34 Sempre Filippo Ganna a tirare il gruppo, è mostruoso! 16.34 Ripresi, Bettiol e Bardet. Un attacco coraggioso, che ora potrebbero pagare. 16.33 Il gruppo Ineos sta per andare a riprendere, Bardet e Bettiol. 16.32 De Marchi, in maglia rosa, è sprofondato a 8’38” dalla vetta. 16.31 Ora precipita il vantaggio di, appena 22?. Speriamo che l’italiano non si sia bruciato… 16.30 20 km all’arrivo. 16.30 La Trek-Segafredo vuole giocarsi lacon Mollema, per questo non ha fermato ...

bbbnzl30 : Si possono notare inoltre i pesanti fischi dei calciatori all'annuncio sul ring di Conte. Sintomo di uno spogliatoi… - fabmar78 : RT @PaoloLeChat: @Jacks_Thinker @mrs_overcookeds @alex459213 @MatteoRichetti @Azione_it Hai provato, vero? Sai per esperienza diretta come… - zazoomblog : LIVE Giro d’Italia 2021 tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini al comando. Gruppo a 5? - #d’Italia #tappa #DIRETTA:… - _DoIEvenExist : Percependo il collegamento della diretta del giro d'Italia che appena va via il sole diventa instabile e salta - Sandrino_14 : Bella questa inutile diretta integrale del #Giro su... Pro Cycling Manager ?? #RaiGiro -