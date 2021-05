DIRETTA Giro d’Italia, sesta tappa LIVE: Mollema e Bouchard riescono a riportarsi sulla testa della corsa (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 14.19 Pioggia sulla corsa. 14.16 Abbiamo dunque otto uomini al comando! 14.12 Ma attenzione! In prossimità del traguardo volante di Pieve Torina Mollema e Bouchard riescono a riportarsi sulla testa della corsa! 14.09 Oramai hanno soltanto 27? di vantaggio sul plotone. 14.06 Mollema e Bouchard rischiano di farsi riprendere dal gruppo. 14.03 E sale a 53? il gap tra Mollema-Bouchard e i battistrada. 14.02 Sale a 4’50” il ritardo del gruppo. 13.59 Nella prima ora di corsa sono stati ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL14.19 Pioggia. 14.16 Abbiamo dunque otto uomini al comando! 14.12 Ma attenzione! In prossimità del traguardo volante di Pieve Torina! 14.09 Oramai hanno soltanto 27? di vantaggio sul plotone. 14.06rischiano di farsi riprendere dal gruppo. 14.03 E sale a 53? il gap trae i battistrada. 14.02 Sale a 4’50” il ritardo del gruppo. 13.59 Nella prima ora disono stati ...

