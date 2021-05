DIRETTA Giro d’Italia, sesta tappa LIVE: la Ineos inizia a spingere con Ganna. Piove, asfalto viscido (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 15.40 Siamo ora sul GPM di terza categoria di Forca di Presta. 15.39 De Marchi si è staccato dal gruppo Ineos, momento molto difficile per la maglia rosa. 15.39 FA LA DIFFERENZA LA Ineos! Sotto l’impulso di Ganna, il vantaggio dei fuggitivi è precipitato a 3’20”! Bernal vuole la tappa? 15.38 Scattano Cataldo e Bouchard: se ne vanno via l’italiano ed il francese. 15.37 Questi i distacchi in classifica generale degli otto fuggitivi: lo svizzero Gino Maeder a 3’58”, il francese Geoffrey Bouchard a 9’38”, lo sloveno Matej Mohoric a 13’02”, l’olandese Bauke Mollema a 13’59”, Simone Ravanelli a 14’19”, Dario Cataldo a 21’09”, il francese Simon Guglielmi a 24’04”, il ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL15.40 Siamo ora sul GPM di terza categoria di Forca di Presta. 15.39 De Marchi si è staccato dal gruppo, momento molto difficile per la maglia rosa. 15.39 FA LA DIFFERENZA LA! Sotto l’impulso di, il vantaggio dei fuggitivi è precipitato a 3’20”! Bernal vuole la? 15.38 Scattano Cataldo e Bouchard: se ne vanno via l’italiano ed il francese. 15.37 Questi i distacchi in classifica generale degli otto fuggitivi: lo svizzero Gino Maeder a 3’58”, il francese Geoffrey Bouchard a 9’38”, lo sloveno Matej Mohoric a 13’02”, l’olandese Bauke Mollema a 13’59”, Simone Ravanelli a 14’19”, Dario Cataldo a 21’09”, il francese Simon Guglielmi a 24’04”, il ...

