DIRETTA Giro d’Italia, sesta tappa LIVE: corridori al foglio firma (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 12.23 Ovviamente ci sarà una prima fase di trasferimento, poi lo start ufficiale. 12.20 I corridori sono al foglio firma, il via verrà dato alle 12.35. 12.16 Al momento c’è bel tempo nella zona di partenza: Buongiorno da Grotte di Frasassi! #Giro pic.twitter.com/mv8biB8imI — Giro d'Italia (@Giroditalia) May 13, 2021 12.13 Niente da fare anche per il transalpino François Bidard (AG2R Citroën Team). 12.11 In mattinata la UAE Emirates ha annunciato il ritiro di Joe Dombrowski, vincitore della tappa di Sestola. 12.09 Pavel Sivakov non ce l’ha fatta: il russo della Ineos Grenadiers ha tenuto duro, è arrivato a 13? ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL12.23 Ovviamente ci sarà una prima fase di trasferimento, poi lo start ufficiale. 12.20 Isono al, il via verrà dato alle 12.35. 12.16 Al momento c’è bel tempo nella zona di partenza: Buongiorno da Grotte di Frasassi! #pic.twitter.com/mv8biB8imI —d'Italia (@ditalia) May 13, 2021 12.13 Niente da fare anche per il transalpino François Bidard (AG2R Citroën Team). 12.11 In mattinata la UAE Emirates ha annunciato il ritiro di Joe Dombrowski, vincitore delladi Sestola. 12.09 Pavel Sivakov non ce l’ha fatta: il russo della Ineos Grenadiers ha tenuto duro, è arrivato a 13? ...

