DIRETTA Giro d’Italia, sesta tappa LIVE: Ciccone guadagna 50? sul gruppo Bernal! (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 16.22 E’ un’ascesa molto pedalabile. Ed è per questo che la situazione di Ciccone non è semplice: la Ineos-Grenadiers potrebbe imporre un ritmo asfissiante con i suoi temibili passisti-scalatori. 16.21 La salita finale di San Giacomo misura 15,5 km al 6,1% di pendenza media, punta del 10% e ultimi 4 km al 7.6%. 16.20 A questo punto Ciccone si è esposto troppo per non provarci sino in fondo. Dovrà approcciare la salita finale di San Giacomo a tutta, sperando di mantenere un ritmo tale da non farsi riprendere. 16.19 50 SECONDI! Giulio Ciccone, insieme a Bettiol e Bardet, guadagna ancora qualcosa sul plotone degli uomini di classifica. 16.17 30 km all’arrivo. Egan ... Leggi su oasport (Di giovedì 13 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’ATTUALE CLASSIFICA GENERALE DEL16.22 E’ un’ascesa molto pedalabile. Ed è per questo che la situazione dinon è semplice: la Ineos-Grenadiers potrebbe imporre un ritmo asfissiante con i suoi temibili passisti-scalatori. 16.21 La salita finale di San Giacomo misura 15,5 km al 6,1% di pendenza media, punta del 10% e ultimi 4 km al 7.6%. 16.20 A questo puntosi è esposto troppo per non provarci sino in fondo. Dovrà approcciare la salita finale di San Giacomo a tutta, sperando di mantenere un ritmo tale da non farsi riprendere. 16.19 50 SECONDI! Giulio, insieme a Bettiol e Bardet,ancora qualcosa sul plotone degli uomini di classifica. 16.17 30 km all’arrivo. Egan ...

